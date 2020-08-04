В Україні буде обов’язкове щеплення проти пневмококової інфекції

"Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я рекомендував включити в Національний календар щеплень з 2022 року вакцину проти пневмококової інфекції", - повідомив Ляшко.
За його словами, щеплення проводитимуть у три етапи - два щеплення в перший рік життя, і ще одне - на другий.
"Будемо проводити перемовини з Міністерством фінансів, щоб включити в бюджет 2020 року кошти на закупівлю вакцини", - додав головний санітарний лікар.
Раніше експерти ЮНІСЕФ радили робити щеплення від пневмококової інфекції, яка є смертельно небезпечною, не лише дітям, а й людям з груп ризику. Адже і грип, і COVID-19 можуть ускладнюватися ще і бактеріальною пневмонією, а пневмокок - її найпоширеніша причина.
Через пандемію коронавірусу ситуація з вакцинацією в Україні погіршилася.
Велика кількість дітей пропустила планові щеплення. За деякими вакцинами відставання від календаря щеплень становить 20%, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
За даними МОЗ, під час пандемії COVID-19 суттєво менше дітей в Україні отримали три дози вакцини проти дифтерії, правця та кашлюка, щеплення від кору, краснухи, паротиту, від поліомієліту.
Нагадаємо, Центр громадського здоров'я повідомляв, що на 1 червня 2020 року в Україні лише 28,3% дітей віком до одного року вакцинували проти кору, паротиту та краснухи (КПК).
За розрахунками, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету - необхідних 95%. За 5 місяців 2019 року вакциною КПК було щеплено 41,9% дітей до року. Торік вказаний темп вакцинації КПК дозволив досягти лише 93,2%.