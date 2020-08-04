В Україні буде обов’язкове щеплення проти пневмококової інфекції

Вакцинуватимуть дітей у три етапи - два щеплення в перший рік життя, і ще одне - на другий.

З 2022 року Україна запровадить обов'язкові щеплення для дітей проти пневмококової інфекції. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє "ВВС Україна".

"Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я рекомендував включити в Національний календар щеплень з 2022 року вакцину проти пневмококової інфекції", - повідомив Ляшко.

За його словами, щеплення проводитимуть у три етапи - два щеплення в перший рік життя, і ще одне - на другий.

"Будемо проводити перемовини з Міністерством фінансів, щоб включити в бюджет 2020 року кошти на закупівлю вакцини", - додав головний санітарний лікар.

Раніше експерти ЮНІСЕФ радили робити щеплення від пневмококової інфекції, яка є смертельно небезпечною, не лише дітям, а й людям з груп ризику. Адже і грип, і COVID-19 можуть ускладнюватися ще і бактеріальною пневмонією, а пневмокок - її найпоширеніша причина.

Через пандемію коронавірусу ситуація з вакцинацією в Україні погіршилася.

Велика кількість дітей пропустила планові щеплення. За деякими вакцинами відставання від календаря щеплень становить 20%, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

За даними МОЗ, під час пандемії COVID-19 суттєво менше дітей в Україні отримали три дози вакцини проти дифтерії, правця та кашлюка, щеплення від кору, краснухи, паротиту, від поліомієліту.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я повідомляв, що на 1 червня 2020 року в Україні лише 28,3% дітей віком до одного року вакцинували проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

За розрахунками, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету - необхідних 95%. За 5 місяців 2019 року вакциною КПК було щеплено 41,9% дітей до року. Торік вказаний темп вакцинації КПК дозволив досягти лише 93,2%.