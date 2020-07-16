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В Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору і 30% проти поліомієліту

ЦГЗ закликає батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком.

В Україні лише 28,3% дітей вакцинували проти кору і 30% проти поліомієліту
Фото: facebook/Луцька міська клінічна лікарня

Станом на 1 червня 2020 року в Україні лише 28,3% дітей віком до одного року вакцинували проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

Про це повідомляють на сайті Центру громадського здоров'я.

Зазначається, що, за розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету - необхідних 95%. За 5 місяців 2019 вакциною КПК було щеплено 41,9% дітей до року. Торік вказаний темп вакцинації КПК дозволив досягти лише 93,2%.

"Наголошуємо! Вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною. Будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій. Центр громадського здоров’я України, Всеукраїнська асоціація дитячої імунології та Українська Академія Педіатричних Спеціальностей виступають за імунізацію під час пандемії COVID-19", - підкреслили в ЦГЗ.

Фото: phc.org.ua

Нагадаємо, раніше ВООЗ і ЮНІСЕФ висловили стурбованість зниженням темпів вакцинації дітей через пандемію коронавірусу.

В Україні в перші місяці 2020 року сповільнилося охоплення обов'язковою вакцинацією на фоні пандемії. Ще в травні МОЗ повідомляло про критичне зниження в Україні рівня вакцинації від кору і краснухи. У міністерстві застерігали, що після коронавірусу можливі спалахи інших небезпечних хвороб.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я закликала не припиняти вакцинацію. В організації вважають, що будь-яке переривання планової імунізації призведе до підвищення ймовірності спалахів інфекцій, яким можна запобігти вакцинацією. Це, наприклад, кір, краснуха, поліомієліт, дифтерія, коклюш.

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