В Україні на ботулізм захворіли 40 осіб з початку року

З початку року станом на 15 липня в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму. Серед недужих - двоє дітей віком 9 і 13 років. Двоє людей померли.

Про це інформує Центр громадського здоров’я.

"Вживання виготовлених у домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування, придбаних у місцях несанкціонованої торгівлі, може призвести до захворювання на ботулізм", - застерігають у ЦГЗ.

Там нагадують, що ботулізм - тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини.

Найкращий спосіб захистити своє здоров'я - утримуватися від споживання їжі, про якість якої споживачу достеменно невідомо.

Центр громадського здоров’я України закликає українців відповідально ставитися до свого здоров'я і не споживати в'ялену, солену та консервовану рибу, консерви або вироби з м'яса без належної термообробки.