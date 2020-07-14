Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Адаптивний карантин у Києві можуть продовжити до кінця 2021 року

На такий сценарій вказує високий показник захворюваності у столиці.

Адаптивний карантин у Києві можуть продовжити до кінця 2021 року
Фото: Александр Рудоманов

Керівник управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що адаптивний карантин у столиці може діяти до кінця 2021 року.

Про це він розповів в коментарі сайту "Сьогодні".

За його словами, на такий сценарій вказує високий показник захворюваності у столиці, де на цей момент зареєстровано 6350 випадків COVID-19.

"На даний момент у Києві стабільно високі показники захворюваності. І ні про які послаблення карантину говорити поки не доводиться. На який термін буде продовжений адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо і аналізуємо сьогодні - не радують. При таких показниках в адаптивному карантині ми будемо перебувати найближчі півтора року", - розповів Рубан.

За його словами, бізнес повинен продовжувати свою діяльність в умовах карантину. Тому для кожної сфери необхідно розробити порядок роботи.

"Ми зараз зайшли в етап адаптивного карантину, як це відбувається в усьому світі. Нам необхідно розробити порядок для діяльності кожного бізнесу. І посилити спостереження за групами ризику - це люди від 60 років і особи з хронічними захворюваннями, щоб уберегти їх від інфекції. Плюс продовження маскового режиму, дезінфекції рук і дотримання безпечної дистанції", - додав головний санлікар столиці.

Нагадаємо, що в Києві за минулу добу коронавірус виявили у 112 осіб, один пацієнт помер.

В Україні показник захворюваності тримається на одному рівні третій день поспіль. За минулу добу COVID-19 виявили у 638 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також