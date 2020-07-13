У психлікарні на Одещині виявили спалах COVID-19

В одного медичного працівника та сімох пацієнтів КНП "Одеська обласна психіатрична лікарня №2" села Олександрівка встановлено позитивний результат ПЛР-досліджень. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Лиманську районну державну адміністрацію.

На території Олександрівської сільської ради посилюють протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Таке рішення сьогодні затвердили члени комісії ТЕБ та НС райдержадміністрації.

За рішенням комісії, всі відділення закладу переведено у режим обсервації терміном на 14 днів. Директор КНП "Одеська обласна психіатрична лікарня №2" має надати районній комісії ТЕБ та НС план заходів щодо запобігання поширенню хвороби на території закладу, а також забезпечити відповідне лікування хворих.

Відповідно до рішення комісії, буде тимчасово заборонено роботу кафе, барів і всіх магазинів, які розташовані поблизу медзакладу, крім магазину "Точка У" та аптеки. Також на території села Олександрівка буде заборонено відвідування дитячих і спортивних майданчиків. Сільська рада має забезпечити неухильне проведення дезінфекції всіх місць загального користування.

На період проведення карантинних заходів буде закрито місцеву дільницю ветеринарної медицини та амбулаторію. Всі консультації проводитимуться в телефонному режимі.

Також буде забезпечено цілодобове чергування патрульної поліції для контролю за дотриманням режиму обсервації та внутрішнього порядку на території лікарні та в селі Олександрівка.

Нагадаємо, минулого тижня спалах коронавірусу виявили серед працівників компанії "Аквафрост", що спеціалізується на виготовленні крабових паличок і рибних пресервів.

Причиною поширення COVID-19 є занесення коронавірусної інфекції ззовні через недотримання елементарних карантинних вимог. Ані адміністрація, ні власники заводу не вжили належних заходів, щоб відправити хворих на лікарняний. Відтак захворювання почало поширюватися, коронавірус зафіксовано у 36 працівників "Аквафросту".