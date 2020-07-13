За добу в Україні зафіксували 612 нових випадків COVID-19

Станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 133 випадки COVID-19. За добу було зафіксовано 612 нових випадків. 15 осіб померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 54 133 особи.
За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 15 пацієнтів (добу тому - 11), загалом - 1398. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Харківській (4), Львівській (3) та Одеській (3) областях.
За останню добу одужали 385 осіб, загалом - 26 503.
Статистика за регіонами:
Вінницька область — 2122 випадки;
Волинська область — 3071 випадок;
Дніпропетровська область — 1144 випадки;
Донецька область — 759 випадків;
Житомирська область — 1542 випадки;
Закарпатська область — 3988 випадків;
Запорізька область — 622 випадки;
Івано-Франківська область — 3071 випадок;
Кіровоградська область — 674 випадки;
м. Київ — 6238 випадків;
Київська область — 3068 випадків;
Львівська область — 7107 випадків;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 482 випадки;
Одеська область — 2208 випадків;
Полтавська область — 334 випадки;
Рівненська область — 4697 випадків;
Сумська область — 341 випадок;
Тернопільська область — 2260 випадків;
Харківська область — 2677 випадків;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 908 випадків;
Чернівецька область — 5161 випадок;
Черкаська область — 754 випадки;
Чернігівська область — 608 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 липня 2020 року до Центру надійшло 679 повідомлень про підозру на COVID-19. Усього з початку 2020 року надійшло 102 113 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, станом на ранок 13 липня у світі зареєстрували 194 677 заражень COVID-19 за добу. Усього у світі понад 13 млн випадків інфікування. Одужали 7,58 млн осіб.