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За добу в Україні зафіксували 612 нових випадків COVID-19

За весь час пандемії інфіковано 54 133 особи.

За добу в Україні зафіксували 612 нових випадків COVID-19
Фото: facebook/ВИШНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

Станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 133 випадки COVID-19. За добу було зафіксовано 612 нових випадків. 15 осіб померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 54 133 особи.

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 15 пацієнтів (добу тому - 11), загалом - 1398. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Харківській (4), Львівській (3) та Одеській (3) областях.

За останню добу одужали 385 осіб, загалом - 26 503.

Статистика за регіонами:

Вінницька область — 2122 випадки;

Волинська область — 3071 випадок;

Дніпропетровська область — 1144 випадки;

Донецька область — 759 випадків;

Житомирська область — 1542 випадки;

Закарпатська область — 3988 випадків;

Запорізька область — 622 випадки;

Івано-Франківська область — 3071 випадок;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6238 випадків;

Київська область — 3068 випадків;

Львівська область — 7107 випадків;

Луганська область — 93 випадки;

Миколаївська область — 482 випадки;

Одеська область — 2208 випадків;

Полтавська область — 334 випадки;

Рівненська область — 4697 випадків;

Сумська область — 341 випадок;

Тернопільська область — 2260 випадків;

Харківська область — 2677 випадків;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 908 випадків;

Чернівецька область — 5161 випадок;

Черкаська область — 754 випадки;

Чернігівська область — 608 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 липня 2020 року до Центру надійшло 679 повідомлень про підозру на COVID-19. Усього з початку 2020 року надійшло 102 113 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, станом на ранок 13 липня у світі зареєстрували 194 677 заражень COVID-19 за добу. Усього у світі понад 13 млн випадків інфікування. Одужали 7,58 млн осіб.

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