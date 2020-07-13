Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 571,6 тис. осіб

Станом на ранок 13 липня у світі зареєстрували 194 677 заражень COVID-19 за добу. Усього у світі понад 13 млн випадків інфікування. Одужали 7,58 млн осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Число загиблих від COVID-19 у світі сягнуло 571,6 тис. осіб.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Число померлих сягнуло 137 782, хворих - 3 413 995. На другому місці - Бразилія - 1 866 176 інфікованих і 72 151 летальний випадок.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за числом випадків COVID-19: інфікованих уже 879 466 чоловік, кількість смертей - 23 187.

У Росії 727 162 хворих і 11 335 летальних випадків.

Нагадаємо, напередодні у США зафіксували рекордну кількість нових випадків ковіду за добу з початку пандемії.