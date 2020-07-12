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Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного у провокаціях на кордоні, є загиблі

Наразі бої тривають.

Азербайджан і Вірменія звинуватили одне одного у провокаціях на кордоні, є загиблі
Вірменські бійці в Нагірному Карабаху. 27.02.1993
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Азербайджану заявило про перестрілку на кордоні з Вірменією.

Як повідомляється на сайті відомства, бої почалися після того, як підрозділи Збройних сил Вірменії обстріляли позиції ВС Азербайджану з артилерійських установок.

Наразі бої тривають. Уточнюється, що втрати є з обох сторін.

Водночас у Міноборони Вірменії заявили, що близько 12:30 азербайджанській військові спробували перетнути кордон на автомобілі ВАЗ. Після попередження від вірменських військових азербайджанці покинули машину і вернулися на позиції.

О 13:45 військові ЗС Азербайджану знову спробували захопити вірменський опорний пункт, прикриваючись артилерійським вогнем, але були відкинуті назад вогнем у відповідь і зазнали втрат у живій силі. З вірменської сторони втрат немає, констатують у Міноборони Вірменії.

Нагадаємо, в 1988 році населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. У 1991 році регіон проголосив незалежність, яка не була визнана міжнародною спільнотою.

Через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почався конфлікт.

У 1994 році за посередництва Москви було підписано перемир'я, яке поклало кінець активних бойових дій в регіоні, але залишило Карабах і його райони поблизу Азербайджану під контролем вірмен.

Мирне врегулювання зайшло в глухий кут після переговорів лідерів Вірменії і Азербайджану в 2009 році. В останні роки відбулося кілька серйозних збройних зіткнень на лінії зіткнення сторін.

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