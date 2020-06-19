Премьер Армении и президент Азербайджана отказались ехать на парад в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на Парад победы, который состоится в Москве 24 июня.

Об этом говорится в письме Пашиняна президенту России Владимиру Путину, опубликованном на сайте премьера.

"Как вы знаете, я с большим удовольствием принял ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит", - написал Пашинян.

При этом он выразил надежду на "скорую встречу" с Путиным для обсуждения вопросов, касающихся отношений между обеими стран.

Накануне об отказе от участия в параде сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В ходе телефонного разговора с Путиным он выразил сожаление, что его приезд "невозможен из-за расширения карантинных мер в Азербайджане".

Напомним, традиционный военный парад 9 мая в России отменили из-запандемии коронавируса. Позже Путин перенес проведение парада на 24 июня.

Главы стран ЕС, а также президент Украины Владимир Зеленский, уже сообщили, что не приедут на мероприятие. От проведения праздничного парада на территории постсоветских стран не отказались только Беларусь и Туркменистан.

Свой визит в Москву подтвердил президент Беларуси Александр Лукашенко.