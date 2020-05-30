Путин определился с датой проведения парада 9 мая

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в среду, 24 июня, парада Победы. Он будет проведен в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в честь парада Победы 24 июня 1945 года.

Об этом сообщает Интерфакс.

Также президент России объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты.

Парад пройдет в Москве, на Красной площади, а также в других городах РФ и с использованием военной техники.

Ранее традиционно проходящий 9 мая парад Победы был перенесен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. В этом году в этот день в столице России прошел только авиапарад.