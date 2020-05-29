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Twitter пометил пост Трампа о событиях в Миннеаполисе как "героизация насилия"

Президент США заявил, что направит на разгон протестов в Миннеаполисе 500 бойцов нацгвардии.

Twitter пометил пост Трампа о событиях в Миннеаполисе как "героизация насилия"
Фото: EPA/UPG

Сервис микроблогов Twitter снова пометил пост президента США Дональда Трампа после того как он заявил, что направит на разгон протестов в Миннеаполисе 500 бойцов национальной гвардии.

Трамп написал, что "когда начинается мародерство, начинается стрельба", комментируя гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

"Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!", - написал Трамп.

Позже возле сообщения Трампа появилась отметка от Twitter.

"Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", - говорится в сообщении.

"Твит" Трампа можно прочитать по прямой ссылке, но ему нельзя поставить лайк или сделать ретвит.

Напомним, 46-летний Флойд погиб при задержании в Миннеаполисе. Полиция арестовала его рядом с продуктовым магазином после сообщения о том, что он расплатился фальшивой банкнотой. Полицейский придавил ему шею коленом, после чего Флойд задохнулся.

В ночь на 29 мая в городе  усилились народные протесты и массовые беспорядки. Протестующие разгромили крупный торговый центр и сожгли местный участок полиции.

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