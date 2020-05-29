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Мережко заявил о праве Украины выйти из Минских соглашений

"Санкции все равно будут действовать".

Мережко заявил о праве Украины выйти из Минских соглашений
Фото: Макс Требухов

У Украины появится право выйти из Минского процесса, если будет доказано, что Россия будет выполнять Минские договоренности недобросовестно.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

При этом он отметил: если в таком случае украинская сторона решит покинуть переговоры в одностороннем порядке, санкции против РФ сохранятся. 

"Если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право – и я здесь провожу аналогию с международным договором – из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса. Это будет больше не юридическое, а политическое право. Однако санкции при этом все равно будут действовать. Ведь это не по нашей вине произошло нарушение Минских договоренностей", - сказал Мережко. 

В то же время он напомнил, что российская сторона уже недобросовестно себя повела, когда провела несколько никем не признанных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса. Представитель "Слуги народа" согласился с тем, что Украине необходимо просчитать все риски выхода из Минска, однако подчеркнул, что по факту переговоры завершились еще в 2015 году.

"Минские договоренности закончились 31 декабря 2015 года. То, что у нас сейчас есть, – это процесс переговоров, своеобразная площадка. Речь идет о попытке сохранить то, что можно сохранить, исходя из тех обязательств, которые были взяты сторонами в рамках "Минска", развить или наполнить эти договоренности новым содержанием. Я согласен с тем, что необходимо просчитывать риски, но право выхода у нас появляется", – сказал он.

По словам Мережко, Минский процесс "может превратиться в долгоиграющую пластинку", однако он акцентировал, что у украинская сторона пока не планирует составлять приблизительный текст новых соглашений – "Минска–3". 

"Такого плана пока нет. Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем", – обозначил нардеп.

Представитель Украины в ТКГ также подчеркнул, что ныне очень сложно закрепить так называемый особый статус Донбасса в Конституции Украины. Это, как заявляет Мережко, провести технически сложно. 

"Здесь же речь идет о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области. Не всего региона или целых двух областей, а отдельных территорий. В Конституции такое очень сложно юридически закрепить", - сказал он.

Напомним, 28 мая участники переговоров в рамках ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) обсудили возможности проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Согласно сообщениям пресс-службы президента Украины, украинская сторона заявила, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут быть проведены лишь после выполнения Россией требований безопасности, зафиксированных в Минских договоренностях. Речь идет о выводе иностранных войск с территории Украины и разоружении военных формирований, получении Украиной контроля над границей.

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