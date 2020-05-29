За сутки на Донбассе оккупационные войска семь раз открывали огонь

За 28 мая вооруженные формирования России на Донбассе семь раз открывали огонь, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Возле Павлополя использовали станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Рядом с Широкино стреляли из минометов калибра 82 мм, возле Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Крымского агрессор дважды применял минометы калибра 120 мм, выпустив 13 мин, также стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В окрестностях Богдановки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники приняли меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. По данным разведки, 28 мая наши воины ликвидировали 1 и ранили 4 оккупантов. Также уничтожили один миномет", - говорится в сообщении.

Потерь среди военных ООС нет.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования устроили обстрел неподалеку Богдановки из пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что Владимир Зеленский 28 мая подписал указ о награждении полковника Юрия Межакова орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени (посмертно).

Командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков умер 28 мая в зоне проведения Операции объединенных сил. У него остановилось сердце.