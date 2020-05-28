С начала суток в зоне ООС оккупанты трижды открывали огонь

С начала суток вооруженные формирования России трижды открывали огонь в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Возле Павлополя стреляли из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Крымским агрессор дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Операции Объединенных сил нет.

"Украинские воины в ответ вовремя применяли огневые методы и прекратили вражеские провокации. На участках разведения сил соблюдался режим тишины", - добавили в Минобороны.

Напомним, что в зоне проведения Операции объединенных сил умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков.