Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 321 новый случай заболевания коронавирусом
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покоряет космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
В Украине изменили правила прописки
В Украине изменили правила прописки
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В больнице скорой помощи Киева вспышка коронавируса среди медиков (обновлено)
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
В Одессе суд оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта во время карантина
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
Верховный Суд обжалует в КС карантинные ограничения
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток в зоне ООС оккупанты трижды открывали огонь

Украинские военные не пострадали. 

С начала суток в зоне ООС оккупанты трижды открывали огонь
Фото: EPA/UPG

С начала суток вооруженные формирования России трижды открывали огонь в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Возле Павлополя стреляли из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Крымским агрессор дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Операции Объединенных сил нет.

"Украинские воины в ответ вовремя применяли огневые методы и прекратили вражеские провокации. На участках разведения сил соблюдался режим тишины", - добавили в Минобороны.

Напомним, что в зоне проведения Операции объединенных сил умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также