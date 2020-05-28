Трехсторонняя контактная группа провела заседание по видеосвязи

Трехсторонняя контактная группа (Украина, ОБСЕ, Россия) в четверг провела очередное заседание в формате видеоконференции.

На сайте Офиса президента Украины говорится, что в группе по вопросам безопасности обсуждались новые участки разведения сил и средств.

Также продолжились консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования. Это необходимые условия для продолжения процесса разведения сил и средств при верификации и контролю со стороны СММ ОБСЕ.

Гуманитарная подгруппа договорилась на следующем заседании начать обсуждение новых списков на обмен удерживаемыми лицами.

Ее участники говорили об открытии новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Переговорщики также обсудили возможность беспрепятственно пересечения КПВВ во время карантина для абитуриентов.

Украинская сторона в политической подгруппе заявила, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса возможны только после выведения иностранных войск, разоружения военных формирований и получения Украиной контроля за границей.

Во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории.

Напомним, что 5 мая президент Владимир Зеленский повысил уровень представительства Украины в ТКГ. Делегацию Украины в ТКГ возглавил второй президент Леонид Кучма, но он хочет уйти из Минского процесса. Его первым заместителем является вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, а заместителем - народный депутат Александр Мережко.

Представителем в подгруппе по безопасности вместо Богдана Бондаря стал заместитель министра обороны Александр Полищук. Представителем в политической подгруппе вместо Алексея Резникова стал народный депутат Андрей Костин.

Представителем в гуманитарной подгруппе вместо Геннадий Кузнецова стала народный депутат Галина Третьякова. Представителем в социально-экономической подгруппе вместо Игоря Веремия стала замминистра экономики Юлия Свириденко.