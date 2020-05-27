Из-под руин сарая полицейские достали еще несколько снарядов.

В Беляевском районе Одесской области в результате взрыва снаряда времен Второй мировой войны погиб мужчина.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в сарае местного жителя. В результате взрыва погиб владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения, который был "черным копателем", то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки.

Отмечается, что из-под руин полицейские достали еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Сейчас принимаются меры по их обезвреживанию.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.