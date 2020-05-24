Фото: Нацполиция Одесской области

В Одесской области ВАЗ съехал в реку, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в ГосЧС.

Авария произошла в ночь на 24 мая возле села Троицкое.

"Легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что о происшествии сообщил владелец автомобиля 1990 года рождения.

"Мужчина пояснил, что с двумя приятелями, 1982 и 1969 года, приехал к реке порыбачить. После отдыха, ближе к ночи, он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, как вдруг кто-то из них завел машину и она поехала прямо в воду", - сообщили в полиции.

Утром спасатели начали поисковые работы. Водолазы извлекли из затонувшего автомобиля двух погибших. Транспортное средство подняли на берег с помощью автокрана.

Фото: od.dsns.gov.ua

Фото: od.dsns.gov.ua

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Обновление. Агентство УНИАН позже сообщило, что утонувшие рыбаки были военнослужащими Государственной пограничной службы Украины.

Представитель Южного регионального управления ГПСУ рассказал, что погибшие "во время трагедии не были на службе".

"На рыбалку поехали в свое свободное время... Сейчас случившимся занимаются правоохранительные органы", - сказал представитель ведомства.

Напомним, в Днепропетровской области в реку рухнул мост с проезжавшей по нему фурой. Никто не пострадал.