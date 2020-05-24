С начала дня на Донбассе произошло семь обстрелов, в том числе из артиллерии и минометов

Потерь среди украинских военных в воскресенье не было.

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло семь обстрелов. Поддерживаемые Россией боевики при этом использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Артиллерия использовалась боевиками при обстрелах окраин Каменки в Донецкой области. Рядом с Авдеевкой они выпустили 20 мин калибра 82 мм, из таких же минометов стреляли возле Красногоровки. Также зафиксирован обстрел позиций в районе Старогнатовки из гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Орехово выпустили 12 мин из миномета калибра 120 мм.

Потерь среди украинских военных в воскресенье не было.

Напомним, что 23 мая боевики 11 раз обстреляли позиции ООС, один военный был ранен.

22 мая было 12 обстрелов (один раненый), 21 мая - семь (один военный погиб, семь ранены и травмированы).