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На Донбассе противник устроил 11 обстрелов

Боевики продолжают использовать тяжелую артиллерию.

На Донбассе противник устроил 11 обстрелов
Фото: Олена Максименко

В субботу, 23 мая, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстреливал окраины Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты - из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 снаряда.

У Авдеевки и дважды вблизи Гнутово противник задействовал 120 мм минометы.

Неподалеку Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.

Неподалеку населенных пунктов Сизое и Крымское вооруженные формирования России вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.

По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семерых ранили.

Напомним, 22 мая вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения

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