В центре Киева в воскресенье прошла многочисленная акция протеста оппозиционных партий под лозунгом "Стоп реванш". Около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая сокира", "Свобода" и ОО "Справа громад" собрались на Майдане Независимости, а потом отправились к дому, где живет президент Владимир Зеленский.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", поводом для акции стала первая годовщина президентских полномочий Зеленского.
Участники акции призвали изменить нынешний политический курс Украины, который, как они считают, ведет к сдаче национальных интересов, остановке курса на членство в Евросоюзе и НАТО и попустительству пророссийским силам.
После сбора на Майдане протестующие прошли по Крещатику до Европейской площади, где установили красно-чёрный флаг у места гибели Сергея Нигояна, первого погибшего участника Революции достоинства и почтили память погибших протестующих.
Далее активисты двинулись вверх по улице Грушевского к Мариинскому парку. Финальной точкой митинга стал дом на Грушевского, 9а, где, по информации протестующих, живет Зеленский.
Там они обклеили забор и ворота листовками со своими требованиями и зажгли фаеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.
По данным полиции, нарушений общественного порядка во время митинга не было.
Напомним, президент Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года.