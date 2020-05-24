Фото: kyiv.npu.gov.ua

В центре Киева в воскресенье прошла многочисленная акция протеста оппозиционных партий под лозунгом "Стоп реванш". Около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая сокира", "Свобода" и ОО "Справа громад" собрались на Майдане Независимости, а потом отправились к дому, где живет президент Владимир Зеленский.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", поводом для акции стала первая годовщина президентских полномочий Зеленского.

Фото: censor.net.ua

Участники акции призвали изменить нынешний политический курс Украины, который, как они считают, ведет к сдаче национальных интересов, остановке курса на членство в Евросоюзе и НАТО и попустительству пророссийским силам.

После сбора на Майдане протестующие прошли по Крещатику до Европейской площади, где установили красно-чёрный флаг у места гибели Сергея Нигояна, первого погибшего участника Революции достоинства и почтили память погибших протестующих.

Далее активисты двинулись вверх по улице Грушевского к Мариинскому парку. Финальной точкой митинга стал дом на Грушевского, 9а, где, по информации протестующих, живет Зеленский.

Там они обклеили забор и ворота листовками со своими требованиями и зажгли фаеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.

Фото: censor.net.ua

По данным полиции, нарушений общественного порядка во время митинга не было.

Напомним, президент Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года.