Фото: EPA/UPG

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые вышли на акцию против нового закона материкового Китая о госбезопасности. Об этом сообщает ВВС.

Это первая акция протеста в Гонконге после того, как Всекитайское собрание народных представителей начало рассматривать законопроект "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга".

Документ предполагает санкции за госизмену, мятеж, сепаратизм и диверсионную деятельность на территории Гонконга.

ВВС пишет, что проект документа, который пока не принят, включает пункт о необходимости улучшить госбезопасность в Гонконге. Отмечается, что власти материкового Китая в случае необходимости могут сформировать органы безопасности. Это позволит Пекину иметь собственных силовиков в Гонконге. Критики также считают, что законопроект чреват потерей автономии Гонконга.

В ответ на это на улицы вышли сотни демонстрантов. Они несли баннеры и выкрикивали антиправительственные лозунги. Некоторые протестующие заявляют, что закон криминализирует простые слова или точку зрения.

Полиция применила слезоточивый газ и перцовые баллончики.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Напомним, кризис в Гонконге начался в июне 2019 года. Жители этой бывшей британской колонии выступили против нового законопроекта об экстрадиции, предусматривавшего возможность выдачи гонконгцев властям центрального Китая. Законопроект был отозван, но протестное движение не утихло - его участники выступают против сокращения свобод и требуют проведения демократических реформ.

Эпидемия коронавируса привела к временному прекращению уличных протестов в стране. Акции в Гонконге возобновились в середине мая.