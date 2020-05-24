В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
ГлавнаяМир

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал, как ему удалось спастись

97 из 99 человек на борту погибли.

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал, как ему удалось спастись
Фото: скриншот

Пассажир самолета авиакомпании Pakistan Airlines, которому удалось выжить при крушении в Карачи, рассказал о своем спасении. Об этом они рассказали в интервью изданию The Guardian.

Последнее, что 24-летний Мухаммад Зубаир помнит, прежде чем самолет упал на землю, это резкий запах топлива и крики пассажиров в момент когда пламя начало охватывать салон самолета. 

После он изо всех сил пытался расстегнуть ремень безопасности, когда огонь уже пылал под его сиденьем. Затем "шел на свет, пролез через дыру на крыло, оттуда - на землю".

Второй выживший, президент Bank of Punjab Зафар Махмуд, сейчас находится с поломанной рукой и ушибами на лечении в больнице в Карачи. 

"Все, что он помнит, это то, что была турбулентность, а затем он потерял сознание и ориентацию", - рассказала его сестра Зайнаб Имам. 

"Насколько я понимаю, его кресло как бы вылетело из самолета, и он выпал из него. И он был немного в стороне от обломков и огня", - поделилась родственница выжившего.

Напомним, 22 мая Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший рейсом из Лахора в Карачи, разбился накануне в густонаселенном районе города незадолго до предполагаемой посадки. Из 99 человек на борту выжить удалось двоим.

Самолет упал на жилой квартал и разрушил около 19 домов. Жертв на земле не было, но некоторые жители района получили серьезные ожоги.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также