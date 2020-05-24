97 из 99 человек на борту погибли.

Пассажир самолета авиакомпании Pakistan Airlines, которому удалось выжить при крушении в Карачи, рассказал о своем спасении. Об этом они рассказали в интервью изданию The Guardian.

Последнее, что 24-летний Мухаммад Зубаир помнит, прежде чем самолет упал на землю, это резкий запах топлива и крики пассажиров в момент когда пламя начало охватывать салон самолета.

После он изо всех сил пытался расстегнуть ремень безопасности, когда огонь уже пылал под его сиденьем. Затем "шел на свет, пролез через дыру на крыло, оттуда - на землю".

Второй выживший, президент Bank of Punjab Зафар Махмуд, сейчас находится с поломанной рукой и ушибами на лечении в больнице в Карачи.

"Все, что он помнит, это то, что была турбулентность, а затем он потерял сознание и ориентацию", - рассказала его сестра Зайнаб Имам.

"Насколько я понимаю, его кресло как бы вылетело из самолета, и он выпал из него. И он был немного в стороне от обломков и огня", - поделилась родственница выжившего.

Напомним, 22 мая Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший рейсом из Лахора в Карачи, разбился накануне в густонаселенном районе города незадолго до предполагаемой посадки. Из 99 человек на борту выжить удалось двоим.

Самолет упал на жилой квартал и разрушил около 19 домов. Жертв на земле не было, но некоторые жители района получили серьезные ожоги.