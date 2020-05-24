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СOVID-19 в мире обнаружили у 5,3 млн человек, из них 2,1 млн - выздоровели

Число скончавшихся достигло 342 тысяч.

СOVID-19 в мире обнаружили у 5,3 млн человек, из них 2,1 млн - выздоровели
Фото: EPA/UPG

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 342 тысяч, увеличившись за сутки на 3 880. Об этом свидетельствуют данные университет Джонса Хопкинса по состоянию на 24 мая.

Всего в мире зафиксировали 5,3 млн инфицированных COVID-19, рост за сутки составил более 97 тысяч. Излечились более 2,1 млн человек.

На первом месте по количеству зараженных и смертей находятся Соединенные Штаты - более 1,6 млн и 97 тыс. соответственно. 

Далее идет Бразилия - более 347 тыс. инфицированных и 22 тыс. скончавшихся, и Россия - 335 тыс. зараженных и 3 тыс. смертей. 

В Европе лидирует Великобритания - 258 тыс. инфицированных (36 тыс. смертей), в Испании - 235 тыс. (28 тыс.), Италии - 229 тыс. (32 тыс.), Франции - 182 тыс. (28 тыс.), Германии - 179 тыс. (8 тыс.).

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано также в Турции (155 тыс), Иране (133 тыс.) Индии (131 тыс.) и Перу (115 тыс.).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила Южную Америку новым эпицентром коронавируса.

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