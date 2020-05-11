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В Гонконге возобновились протесты, задержаны 230 человек

"Коронавирусное" перемирие завершилось.

В Гонконге возобновились протесты, задержаны 230 человек
Фото: EPA/UPG

Полиция Гонконга во время возобновившихся протестов задержала 230 человек, 18 из них были доставлены в больницы.

По данным агентства Reuters, антиправительственные протесты возобновились накануне, 10 мая, после того как власти запретили проведение марша. Беспорядки начались в одном из торговых центров, а затем продолжились на улицах района Монгкок. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ.

В результате беспорядков были задержаны люди в возрасте от 12 до 65 лет. Им в вину вменяются несанкционированное массовое собрание, порча имущества и отсутствие удостоверений личности.

Как передает Гонконгская ассоциация журналистов, сотрудникам СМИ, оказавшимся в толпе протестующих, полиция запрещала снимать происходящее.

Кризис в Гонконге начался в июне 2019 года. Жители этой бывшей британской колонии выступили против нового законопроекта об экстрадиции, предусматривавшего возможность выдачи гонконгцев властям центрального Китая. Законопроект был отозван, но протестное движение не утихло - его участники выступают против сокращения свобод и требуют проведения демократических реформ.

Эпидемия коронавируса привела к временному прекращению уличных протестов в стране.

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Источник: RFI
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