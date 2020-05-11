Чешские спецслужбы подозревают и.о.главы Россотрудничества в перевозке рицина для покушения на мэра Праги

По данным журналистов, правоохранители получили предупреждение от коллег из другой страны.

Правоохранительные органы Чехии предполагают, что и. о. руководителя представительства Россотрудничества в этой стране Андрей Кончаков доставил в Прагу яд рицин для покушения на чиновников, ответственных за демонтаж памятника Ивану Коневу.

Об этом сообщает The Insider.

По данным журналистов, чешские спецслужбы получили предупреждение от коллег из другой страны о том, что 14 марта Кончаков прилетит в Прагу и в дипломатическом багаже будет перевозить яд рицин, якобы предназначенный для покушения на чиновников, причастных к сносу памятника.

В указанную дату Кончаков действительно прилетел в Прагу, но досматривать или задерживать его не стали, так как были подозрения, что речь идет о попытке дезинформации. Тем не менее, глава администрации района Прага-6 Ондржей Коларж и мэр Праги Зденек Гржиб, отвечавшие за демонтаж монумента, были взяты под охрану.

Доказательств причастности Кончакова к российским спецслужбам The Insider получить не удалось.

Издание Seznam 10 мая опубликовало расшифровку разговора с российским дипломатом Андреем Викторовичем К., представив его как руководителя дипломатического представительства одного из российских федеральных агентств в Чехии. На вопрос журналистов, знает ли он, что его подозревают в доставке рицина, Андрей К. заявил, что "речь идет о какой-то ошибке, а в его чемодане были дезинфекция и конфеты".

Напомним, памятник Коневу демонтировали 3 апреля 2020 года. Коларж пошутил, что сделали это "из-за несоблюдения карантина", потому как Конев был без маски. Чешские власти заявляли, что планируют поместить памятник, который ранее часто обливали краской, в Музей памяти XX века.

Следком России возбудил по факту сноса памятника уголовное дело, а в чешском МИДе назвали это вмешательством во внутренние дела.

27 апреля чешские СМИ сообщили, что инициаторов сноса памятника Коневу хотели отравить рицином.