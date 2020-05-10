В ДТП в российской Вязьме погиб украинец, еще трое - пострадали

Один из травмированных находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В России в ДТП 9 мая погиб украинский гражданин, еще трое пострадали. Об этом сообщили в украинском МИДе, передает Укринформ.

Авария произошла в Смоленской области в городе Вязьма около 22:40 по местному времени.

По информации областного МЧС РФ, в результате ДТП погиб один гражданин Украины, трое украинцев получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу.

Среди пострадавших украинцев один получил легкие повреждения, еще один - травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

Посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших, заверили в МИДе.

Ранее сообщалось, что трое военных погибли в ДТП в Винницкой области, еще одна попала в реанимацию.