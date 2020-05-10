План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
В Украине за сутки подтвердили 515 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 515 случаев COVID-19
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Обама назвал реакцию Белого дома на коронавирус "абсолютно хаотической катастрофой"
Обама назвал реакцию Белого дома на коронавирус "абсолютно хаотической катастрофой"
Минобразования изменило сроки вступительной кампании в вузы
Минобразования изменило сроки вступительной кампании в вузы
В Одессе на акциях к 9 мая произошло массовое нарушение карантина
В Одессе на акциях к 9 мая произошло массовое нарушение карантина
Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
На станции "Академик Вернадский" совершил самоубийство 35-летний участник экспедиции
На станции "Академик Вернадский" совершил самоубийство 35-летний участник экспедиции
Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны, - экс-генсек НАТО
Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны, - экс-генсек НАТО
ГлавнаяМир

В ДТП в российской Вязьме погиб украинец, еще трое - пострадали

Один из травмированных находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В ДТП в российской Вязьме погиб украинец, еще трое - пострадали
Фото: MFA_Ukraine / twitter

В России в ДТП 9 мая погиб украинский гражданин, еще трое пострадали. Об этом сообщили в украинском МИДе, передает Укринформ.

Авария произошла в Смоленской области в городе Вязьма около 22:40 по местному времени.

По информации областного МЧС РФ, в результате ДТП погиб один гражданин Украины, трое украинцев получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу.

Среди пострадавших украинцев один получил легкие повреждения, еще один - травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении местной больницы.

Посольство Украины в Российской Федерации поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников погибшего и пострадавших, заверили в МИДе.

Ранее сообщалось, что трое военных погибли в ДТП в Винницкой области, еще одна попала в реанимацию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также