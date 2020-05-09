Президент Александр Лукашенко призвал не осуждать Беларусь за проведение парада 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом он заявил на мероприятиях в Минске, передает БелТА.

"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили так же", - сказал белорусский президент.

Лукашенко объяснил, что на них "смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков".

Как пишет издание, в параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, в том числе парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, пограничники, спасатели и сотрудники МВД.

В составе механизированной колонны прошли танки Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортеры и другая техника. В воздушной части парада были задействованы 36 самолетов и вертолетов.

Вечером на минской площади Победы запланирован концерт.

Фото: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ранее назвала темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе. В конце апреля ООН призвала Беларусь, которая является единственной страной в Европе, где не действует карантин, ввести ограничительные меры. С такой же рекомендацией выступал и ВОЗ. При этом Лукашенко считает верным решением отказа от введения карантина.

Карантинные ограничения в стране не вводятся, а президент публично пригласил глав других государств в Минск на парад 9 мая.

Лукашенко утверждает, что в Беларуси "чисто от коронавируса" никто не умер и назвал пандемию хорошим уроком "для наркоманов и курцов".

По данным Минздрава Беларуси, по состоянию на 8 мая в стране подтверждена 21 тыс. случаев заболевания COVID-19, умер 121 человек, более 5 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.