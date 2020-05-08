Глава МИД Украины: отношения Украины и США не заморожены, но нуждаются в перезагрузке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что отношения Украины с США не являются замороженными, однако он настаивает на их перезапуске. Об этом в интервью LB.ua заявил министр иностранных дел Украины – Дмитрий Кулеба.

"Они не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть", - сказал он.

В то же время глава украинского внешнеполитического ведомства Украины отмечает, что Белый дом не прекращал коммуницировать с Офисом президента Зеленского.

"Я не вижу индикаторов, показывающих, что президент США не хочет общаться с президентом Зеленским… [В то же время] визит в США до выборов – это всегда элемент политики, влияющий на избирательный процесс. Для нас всегда в Америке ключевым была двухпартийная поддержка. Для нас важно, чтобы Украина сохранила свои позиции и хорошее отношение к себе как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов", - отметил Кулеба.

Ранее в интервью британскому изданию The Guardian президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован тем, что до сих пор не получил конкретного приглашения посетить с визитом США.