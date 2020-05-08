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В Ватикане успешно прооперировали 28-недельный плод с редкой патологией

Врачи провели внутриутробную операцию по коррекции врожденной диафрагмальной грыжи.

В Ватикане успешно прооперировали 28-недельный плод с редкой патологией
Фото: vaticannews.va

В ватиканской больнице "Бамбино Джезу" впервые провели внутриутробную хирургическую операцию для лечения врожденной диафрагмальной грыжи.

Операция 28-недельного плода ростом 35 см и весом 1,2 кг прошла успешно благодаря сотрудничеству с двумя другими медицинскими центрами: Миланской многопрофильной клиники и римской больницы бонифратров - "Сан-Пьетро", сообщают Новости Ватикана.

Операцию провела команда врачей разных профилей с помощью малоинвазивной процедуры. Уже через десять дней после операции УЗИ показало значительное увеличение легких у плода.

Рождение ребенка, подвергнутого фетальной эндоскопии и последующее хирургическое вмешательство для окончательной коррекции дефекта диафрагмы предусмотрены в июне.

Врожденная диафрагмальная грыжа - это редкая патология, которая встречается в среднем у одного ребенка из 3 тысяч. В Италии с этой патологией рождаются от 150 до 180 детей в год. Речь идет о дефекте диафрагмы, который провоцирует гипоплазию легких и легочную гипертензию. Прогноз при этой патологии неблагоприятный. В самых тяжелых случаях смертность превышает 90%.

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