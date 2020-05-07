Экс-президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшего президента Франции 94-летнего Валери Жискар дʼЭстена обвинили в сексуальных домогательствах.

Le Monde пишет, что обвинения выдвинула журналистка одного из немецких телеканалов Анн-Катрин Штраке.

Штраке заявила, что вовремя интервью в Париже в декабре 2018 года политик несколько раз положил руку ей на ягодицы, а на прощание сказал на ухо "Сладких снов" на немецком.

Журналистка сообщила об этом руководству, которое провело расследование. Выяснилось, что Штраке говорит правду.

В марте 2020 года журналистка подала жалобу в прокуратуру Парижа. В то же время представитель дʼЭстена заявил, что тот не помнит встречи.