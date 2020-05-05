Журналисты The New York Times получили Пулитцеровскую премию за материалы о Путине

Журналисты американской газеты The New York Times получили Пулитцеровскую премию в номинации "Освещение международных тем" за серию материалов о режиме президента России Владимира Путина.

Об этом ообщается на официальном сайте премии.

В числе удостоенных награды - работы об отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, об интересах России в конфликтах в Ливии и Центрально-Африканской Республике, а также о бомбардировках российской авиацией больниц в Сирии.

Посольство РФ в США отреагировало на вручение Пулитцеровской премии и назвало материалы The New York Times "сборником неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов". Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в фейсбуке.

"Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью", - говорится в заявлении.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.

Напомним, The New York Times уже не впервые получает эту награду за тексты о России. В 2017 году издание также было удостоено премии за статьи о российском влиянии за границей.