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Трамп высказал уверенность, что вакцина от COVID-19 появится до конца 2020 года

Большинство экспертов убеждены, что это удастся сделать только в середине 2021. 

Трамп высказал уверенность, что вакцина от COVID-19 появится до конца 2020 года
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что вакцина от коронавируса появится к концу текущего года. Об этом пишет BBC.

"Я думаю, что у нас будет вакцина к концу года. Мы активно работаем над этим", - сообщил он.

По словам Трампа, добровольцы, на которых будут испытывать новый препарат, знают, на что идут, и хотят помочь.

Отмечается, что большинство экспертов считают, что вакцина в США может появиться только к середине 2021 года.

С начала первого испытания вакцины на людях в американском Сиэтле прошло уже больше месяца, однако она еще должна пройти клинические испытания и процесс одобрения органами медицины.

Напомним, что в апреле Великобритания запустила массовое производство потенциальной вакцины от коронавируса. 

В Оскфордском университете с 23 апреля начались испытания потенциальной вакцины от коронавируса на людях. Профессор оксфордской вакцинологии Сара Гилберт заявила, что разрабатываемая ее командой прививка может быть готова к применению уже в сентябре.

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