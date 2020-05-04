Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 млн

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек. Из них умерли свыше 247 000, выздоровели - 1 млн 125 тыс.

Страной с самым большим количеством заболевших (1,15 млн), умерших (68,5 тыс.) и выздоровевших (более 180 тыс.) от коронавируса - в США.

На втором месте по количеству заразившихся - Испания, где обнаружили свыше 217 000 случаев. В Италии заболели более 210 000 тысяч, в Великобритании - свыше 187 000, во Франции - почти 169 000.

В Германии заболели более 165 000, в России - свыше 134 000, в Турции - более 126 000. На девятом месте по количеству заразившихся - Бразилия (101 826), на десятом - Иран (97 424).

После США самое большое количество погибших от COVID-19 - в Италии (28 884), Великобритании (28 446), Испании (25 264) и Франции (24 864).

На втором месте по выздоровлению - Германия (130 600), на третьем - Испания (118 902), потом Италия (81 654) и Китай (78 684).

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американской разведки есть много доказательств того, что распространение коронавирусного заболевания COVID-19 началось из китайской лаборатории в Ухане.

Он также добавил, что об искусственном происхождении вируса говорят многие эксперты. Госсекретарь США отметил, что осведомлен о сообщениях ученых, говорящих о природном происхождении COVID-19. В то же время Помпео не ответил, было ли распространение коронавируса намеренным или же случайным.