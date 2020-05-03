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Коронавирус обнаружили у заместителя главы Житомирского облсовета

Болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус обнаружили у заместителя главы Житомирского облсовета
Сергей Крамаренко
Фото: http://www.olevsk.zt.ua

У заместителя председателя Житомирского областного совета Сергея Крамаренко обнаружили коронавирус. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

По словам Крамаренко, вечером 30 апреля он получил подтверждение из областного лабораторного центра о наличии COVID-19.

"Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирской области и Украины, поэтому и уберечься было почти нереально. Самочувствие сейчас нормальное, настроение боевое", - написал Крамаренко.

Он также сообщил, что лечится дома, а все контактные лица уведомлены и находятся на самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 2 мая в Житомирской области подтверждено 423 случая коронавируса.

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