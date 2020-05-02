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Ляшко: полная отмена карантина в Украине приведет к 140 тыс. смертей до конца года

Главный санврач предостерег от преждевременного снятия ограничений.

Ляшко: полная отмена карантина в Украине приведет к 140 тыс. смертей до конца года
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в facebook.

По его словам, введенные в Украине профилактические и противоэпидемические меры дают свой результат, но преждевременно отменять карантин нельзя.

"И как бы не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", - написал Ляшко.

Он пояснил, что получил прогноз от Киевской школы экономики относительно количества жертв коронавируса в случае преждевременной отмены карантина. По их данным, это может привести к 120-140 тыс. летальных случаев уже до конца 2020 года.

"Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях", - подчеркнул санврач.

Напомним, в Украине ввели карантин из-за угрозы коронавируса 12 марта. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продолжило.

В Офисе президента заявили о подготовке к частичному снятию карантинных ограничений после 11 мая. Планируется так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

Ранее Ляшко заявлял, что пятиэтапный план выхода из карантина может быть сокращен, если произойдет резкое снижение количества новых заражений коронавирусом.

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