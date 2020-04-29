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После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин

Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания. 

После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
Фото: Максим Козленко

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер в стране могут вводить так называемый адаптивный карантин. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы разговаривали с ведущими экономистами, они поддержали правительственный план и согласны с предложением о том, что нужно запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышки инфекции в отдельных регионах будем усилять карантин именно там, а не в целом по стране", - сообщил он.

Шмыгаль подчеркнул, что эти шаги станут возможными только после 11 мая. Он также добавил, что после открытия всех заведений и возобновления работы транспорта ношение масок и социальное дистанцирование все так же будут обязательными.

Помимо того, премьер заявил, что за будущее ослабление карантинных мер с 11 мая правительство будет голосовать на заседании 6 мая.

"В следующую среду мы также примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая некоторые карантинные условия", - сказал он.

Ослабление возможно только при условии уменьшения количества заболевших.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщал, что второй, третий или четвертый этапы выходы страны из карантина могут начаться одновременно.

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