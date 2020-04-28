Минздрав обнародовал возрастно-половую статистику смертей от COVID-19

С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 связанных с коронвирусной инфекцией смертей. Летальные случаи зарегистрированы в подавляющем большинстве регионов (двадцати четырех), кроме Луганской области.

Среди скончавшихся преобладают мужчины - 55,2% всех летальных случаев с COVID-19, сообщает телеграм-канал Коронавірус_інфо.

Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, в некоторых таких заболеваний было несколько.

Согласно обнародованной Минздравом статистике, по половой структуре преобладают мужчины (132 случая), по возрастной - лица старше 50 лет (85% всех случаев).

Напомним, з

а сутки количество заболевших COVID-19 в Украине выросло на 401, 19 человек скончались, 128 - выздоровели. По состоянию на утро 28 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в стране выросло до 9410.