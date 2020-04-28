Офис президента переложил на Минздрав обязанность поставки лекарств и оборудования для борьбы с COVID-19

Офис президента переложил на Министерство здравоохранения поставку лекарств и оборудования, необходимых для лечения при коронавирусе.

В ближайшее время в Украину прибывает самолет с 400 000 защитных масок и защитными средствами для глаз. Это последний самолет, логистикой которого занимается Офис президента, сообщили в пресс-службе ОПУ.

"Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели вдоволь всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19", - обратился президент Украины Владимир Зеленский к министру здравоохранения Максиму Степанову.

Степанов заявил, что его ведомство уже закупило около 70 000 костюмов биозащиты за средства резервного фонда. В дальнейшем Минздрав будет использовать деньги стабилизационного фонда, созданного для преодоления эпидемии.

Напомним, что Минздрав подписал договор на поставку более чем 70 000 китайских защитных костюмов на сумму более 43, 87 млн гривен. Замминистра Светлана Шаталова заявила, что министерство якобы было вынуждено самостоятельно выйти на рынок, потому что закупочное предприятие приобрело не те костюмы.

За три дня до этого ГП "Медицинские закупки Украины" договорилось о закупке 90 тысяч костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен).

Шаталова утверждает, что эти костюмы не отвечают стандарту 14126 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов".

В ответ на это госпредприятие "Медицинские закупки Украины" отвергло претензии Министерства здравоохранения по тендеру на защитные костюмы. В "Медзакупках" заявили, что требование на соответствие костюмов этому стандарту появилось уже после проведения ими тендера.

После этого благотворительный фонд "Пациенты Украины" нашел защитные костюмы отечественного производителя, у которых есть требуемый Минздравом стандартом EN 14126:2003. При этом они стоят более чем в два раза дешевле, чем костюмы, купленные министерством в Китае.