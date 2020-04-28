Испания вышла на первое место по количеству выздоровевших от коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн 40 тысяч человек. Умерли более 211 тысяч, вылечились - свыше 894 тыс. Лидером по выздоровлению стала Испания, где COVID-19 побороли более 120 000.

В США заболели более 988 000 человек, из них умерли около 56 000, вылечились 111 509. В Испании общее количество заболевших составляет более 229 000, умерших - свыше 23 000.

В Италии заболели почти 200 000 человек, умерли 26 977, что делает страну лидером по смертности от коронавируса. Количество выздоровевших превышает 66 000.

На четвертом месте по количеству заболевших - Франция, где коронавирус обнаружили у 165 964 человек. Умерли более 23 000, выздоровели - свыше 46 000.

В Германии заболели почти 160 000 человек, умерли - более 6000, вылечились свыше 114 000. В Великобритании заболели 158 348 человек, из них погибли 21 000 человек, а вылечились - лишь 807.

Напомним, что вчера Россия обошла Китай по количеству заболевших COVID-19. В стране зарегистрировали 87 147 случаев заражения, в то время как в Китае - 83 912.