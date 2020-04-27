Россия нарушает права молодежи в Крыму и на Донбассе, - постпред Украины в ООН

Дети и молодежь на временно оккупированных Россией территориях на востоке Украины, а также в Крыму, преодолевают серьезные вызовы собственной безопасности и здоровью, которые часто сопровождаются нарушениями международного права со стороны государства-оккупанта.

Об этом заявил в заявлении постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на открытых дебатах Совета безопасности ООН по вопросам молодежи, мира и безопасности, которые проходили в понедельник, сообщает Укринформ.

"Прошло шесть лет, но на временно оккупированных территориях Украины множество угроз и вызовов для молодежи", - заявил Кислица.

Так, по его словам, оккупационная власть прибегает к масштабным нарушениям прав человека против молодых активистов, а также стремится стереть украинскую национальную и культурную идентичность среди детей и молодежи.

Еще один серьезных вызов - это грубое нарушение Россией норм международного гуманитарного права: РФ заставляет тысячи молодых людей с оккупированных территорий идти на "военную службу" в свои вооруженные силы. При этом, Кислица назвал "наиболее циничной" отправку молодых людей из Крыма в военные части, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ против Украины на Донбассе.

Между тем, отметил дипломат, пандемия COVID-19 создала новые вызовы для жизни и здоровья населения - независимо от возраста - на временно оккупированных территориях.

"В связи с этим мы напоминаем об обязанности Российской Федерации как государства-оккупанта принять все необходимые меры в соответствии с международным гуманитарным правом для защиты жизни и здоровья населения оккупированных территорий", - подчеркнул Кислица.

Он уточнил, что государство-оккупант, в частности, обязано обеспечивать удовлетворительные условия охраны здоровья и гигиены на занимаемых территориях, а также проводить профилактические меры по борьбе с распространением заразных заболеваний и эпидемий.

Подытоживая, постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что защита молодежи и ее прав является "инвестицией" в будущее и призвал государства-члены ООН к полной имплементации повестки дня дебатов Совбеза относительно молодежи, мира и безопасности.