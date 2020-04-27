Ермак предложил создать Совет ветеранов при Офисе президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с инициативой создания Совета ветеранов при ОПУ как совещательного органа.
Целью создания является оперативное реагирование на запросы ветеранов и их семей, а также поддержка в решении срочных вопросов, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"По мнению Андрея Ермака, в его состав могут войти участники боевых действий, которые защищают территориальную целостность и суверенитет Украины, члены их семей, волонтеры и военные", - говорится в сообщении.
О создании Совета говорились на совещании Ермака со своими заместителями.
Напомним, что в марте Кабинет министров отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на два.
Таким образом, в Украине снова появилось отдельное Министерство по делам ветеранов.