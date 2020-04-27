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Кличко уволил замглавы КГГА Слончака

Мэр подчеркнул, что чиновник должен отвечать за свои действия.

Кличко уволил замглавы КГГА Слончака
Фото: КГГА

Глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, который накануне подрался с патрульными из-за нарушения правил дорожного движения.

Об этом Кличко сообщил на ежедневноом онлайн-брифинге.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто представляет", - заявил он.

Кличко подчеркнул, что чиновник должен отвечать за свои действия. Глава КГГА извинился перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение своего заместителя.

"Я не раз говорил, что никого покрывать не буду, и Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону, как и каждый граждан Украины", - добавил он.

Напомним, в воскресенье вечером Слончака задержали после того, как он ударил патрульного. Автомобиль, на котором ехал замглавы КГГА остановили за незначительное нарушение ПДД (водитель забыла включить фары). За рулем находилась депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром был Слончак.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина находится в состоянии опьянения, но от прохождения теста на драгера она отказалась. Полицейские составили на нее административный протокол. Пока правоохранители составляли протокол, конфликт между Слончаком и патрульным перешел в перепалку, а затем замглавы КГГА ударил патрульного.

В итоге Слончака задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой. Автомобиль поехал на штрафплощадку. Также в отношении Слончака открыли уголовное дело за избиение полицейского.

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