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Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления на суд

В суде заявляют о давлении на них со стороны СМИ.

Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления на суд
Фото: dynamo.kiev.ua

Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение дела о вкладах Григория и Игоря Суркисов в Приватбанке и законности процедуры bail-in якобы из-за давления на судей. 

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Большая палата Верховного суда из-за давления в СМИ в понедельник отложила рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и Приватбанка (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн", - сообщил журналистам представитель суда.

Как уточнили в суде, Верховный суд заявит о давлении в прокуратуру и Высший совет правосудия.

Отметим, что в прошлом году Верховный Суд отложил слушания по вкладам Суркисов в Приватбанке на 2020 год.

Напомним, на этапе работы временной администрации в Приватбанке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

При рассмотрении этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский - акционеры в т.ч. телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с Приватбанком, а потому и родственники Игоря Суркиса считаются связанными с Приватбанком лицами.

Решение в пользу Суркисов будет означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять около 29 млрд грн (сумма bail-in). От этого судебного решения зависит также рассмотрение национализации Приватбанка в Шестом апелляционном административном суде.

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