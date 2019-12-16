Верховный Суд отложил слушания по вкладам Суркисов в Приватбанке на 2020 год

Верховный Суд объявил перерыв до 31 января в деле о конвертации депозитов семьи Суркисов в капитал Приватбанка.

Об этом сообщили в Национальном банке.

В понедельник, 16 декабря, в Большой палате Верховного Суда началось судебное заседание по иску семьи Суркисов к Национальному банку.

"Семья Суркисов пытается отменить решение Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами. Также они стремятся признать недействительными договоры обмена их средств на акции Приватбанка (bail-in)", - говорится в сообщении.

Указывается, что семья Суркисов оспаривает в суде процедуру bail-in, по которой Приватбанк был национализирован в 2016 году.

Напомним, что на этапе работы временной администрации в Приватбанке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

При рассмотрении этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский - акционеры в т.ч. телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с Приватбанком, а потому и родственники Игоря Суркиса считаются связанными с Приватбанком лицами.

Как отмечает НВ, решение в пользу Суркисов будет означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять около 29 млрд грн (сумма bail-in).