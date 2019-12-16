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​Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету "Николай Лукаш"

Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины"

​Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету "Николай Лукаш"
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины с 17 декабря вводит в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную переводчику и языковеду Николаю Лукашу.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины". Ее тираж - 35 тыс. штук, а изготовлена она из нейзильбера.

На одной стороне монеты изображен малый Государственный Герб Украины, стилизованное изображение книги переводов Николая Лукаша, с фамилиями писателей, а также надпись "Украина" и логотип Банкнотно-монетного двора.

На другой стороне - портрет Николая Лукаша, а также указаны его годы жизни (1919 -1988).

Фото: bank.gov.ua

Напомним, в августе Нацбанк ввел в оборот монету в честь 1000-летия начала правления Ярослава Мудрого.

В июле  была введена в оборот памятная монета в честь предоставления томоса, номиналом 50 гривен. Она изготовлена из серебра 999 пробы, тираж – до 1000 штук. 

Памятные монеты являются коллекционными и выпускаются с целью инвестиций, поскольку со временем их цена возрастает. Такими монетами можно рассчитывается по их номинальной стоимости, но их рыночная стоимость дороже.

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