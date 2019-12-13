Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
ГлавнаяЭкономикаГосударство

ВАКС отменил арест изъятых у экс-топ-менеджера Нацбанка Шульги $110 тысяч

ВАКС отменил арест изъятых у экс-топ-менеджера Нацбанка Шульги $110 тысяч
Алла Шульга
Фото: censor.net.ua

Высший антикоррупионный суд отменил арест 110 тыс. долларов, которые были найдены и изъяты в ходе обысков у бывшего директора Генерального департамента Национального банка Аллы Шульги.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что апелляционная палата ВАКС отменила постановление следственного судьи от 14 ноября года, которым было удовлетворено ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте 110 тыс. долларов, изъятых 11 ноября в ходе проведения обыска в квартире по месту жительства Шульги.

4 декабря суд принял решение, которым в удовлетворении указанного ходатайства - отказано.

Напомним, Шульга подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ.

Алла Шульга занимала должность директора Генерального департамента банковского надзора и была членом Правления НБУ с апреля 2014 года. К сфере ее компетенции относилось осуществление надзора за деятельностью банков и филиалов иностранных банков в Украине, применение к банкам мер воздействия в соответствии с украинским законодательством, а также обеспечение мониторинга за возвратом банками стабилизационных кредитов, полученных от НБУ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также