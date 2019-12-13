ВАКС отменил арест изъятых у экс-топ-менеджера Нацбанка Шульги $110 тысяч

Высший антикоррупионный суд отменил арест 110 тыс. долларов, которые были найдены и изъяты в ходе обысков у бывшего директора Генерального департамента Национального банка Аллы Шульги.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что апелляционная палата ВАКС отменила постановление следственного судьи от 14 ноября года, которым было удовлетворено ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте 110 тыс. долларов, изъятых 11 ноября в ходе проведения обыска в квартире по месту жительства Шульги.

4 декабря суд принял решение, которым в удовлетворении указанного ходатайства - отказано.

Напомним, Шульга подозревается в причастности к завладению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ.

Алла Шульга занимала должность директора Генерального департамента банковского надзора и была членом Правления НБУ с апреля 2014 года. К сфере ее компетенции относилось осуществление надзора за деятельностью банков и филиалов иностранных банков в Украине, применение к банкам мер воздействия в соответствии с украинским законодательством, а также обеспечение мониторинга за возвратом банками стабилизационных кредитов, полученных от НБУ.