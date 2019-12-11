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Сотрудница Нацбанка заявила об угрозах

Правоохранители открыли уголовное производство.

Сотрудница Нацбанка заявила об угрозах
Фото: Юлія Березовська\Прес-центр НБУ

Полиция Киева начала расследование по факту угроз сотруднице Национального банка Украины.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

Сообщается, что в полицию обратилась сотрудница Нацбанка, которая сообщила об угрозах ее собственной жизни и здоровью, поступивших в СМС на ее номер телефона.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч. 1 ст. 195 (угроза уничтожения имущества) и ч. 1 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг)", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ранее сообщалось, что протестующие под НБУ начали приходить домой к главе НБУ Якову Смолию и его первой заместительнице Катерине Рожковой. Организатором митингов возле НБУ является общественная организация "Стоп коррупции". Регулятор считает, что их участники получают деньги и действуют в интересах олигарха Игоря Коломойского.

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