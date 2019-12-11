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Штаб ООС: Россия не выполняет взятые на "нормандской встрече" обязательства

Противник продолжает обстрелы.

Штаб ООС: Россия не выполняет взятые на "нормандской встрече" обязательства
Фото: EPA/UPG

Россия продолжает обстрелы в зоне боевых действий Донецкой и Луганской областей. С начала суток 11 декабря огонь открывался трижды, ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Противник применял запрещенное Минскими договоренностями оружие, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства устойчивого прекращения огня согласно с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" в Париже", - заявили в министерстве.

Обстрелы произошли возле Новомихайловки (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), неподалеку Павлополя (из минометов калибра 82 мм и пулеметов), неподалеку Зайцевого (из противотанковых и подствольных гранатометов и др. оружия).

Напомним, 9 декабря на встрече президентов Франции, Германии, Украины и России договорились об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца этого года. 

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