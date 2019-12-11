В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Лужков: альтернатива, которой не было
Лужков: альтернатива, которой не было
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
ГлавнаяОбществоПроисшествия

СБУ: начальник "полиции морали" Киева "крышевал" места разврата

Он каждый месяц брал взятки у сутенеров. 

СБУ: начальник "полиции морали" Киева "крышевал" места разврата
Фото: krapka.club

Руководители нескольких подразделений полиции Киева "крышевали" столичные места разврата и брали взятки у сутенеров. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Заместитель начальника управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, вместе с начальником отдела борьбы с преступлениями против общественной морали создали механизм получения взяток от владельцев мест разврата.

"За свои услуги подполковник и капитан полиции каждый месяц получали от сутенеров по $2 000", - уточнили в СБУ.

Полицейским объявили о подозрении в получении неправомерных вознаграждений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в мае в Ивано-Франковске разоблачили два борделя, в которых девушек заставляли работать, угрожая им физическим насилием. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также