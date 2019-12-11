На Aliexpress появилась функция доставок из Украины

Есть предположения, что это не открытие склада, а появление местного продавца.

В интерфейсе популярного онлайн-магазина Aliexpress появилась опция доставки из Украины. Об этом сообщает Аin.ua.

Теперь на сайте Aliexpress в фильтре по категориям товаров появилась возможность выбрать среди списка стран доставки Украину. Как вариант доставки Украина также появилась и в карточках некоторых товаров, однако эта функция пока недоступна.

Основатель Hotline Сергей Арабаджи предположил, что это может означать не открытие склада в Украине, а появление местного торговца или дилера китайского торговца, который поставляет товар.

Он также думает, что присутствие Aliexpress на украинском рынке может плохо отражаться на местных предпринимателях. По его информации, китайские онлайн-компании получают около $100 млн с украинского рынка каждый год.

В «Укрпочте» появление подобной функции расценили положительно. В компании добавили, что «Укрпошта» заинтересована в том, чтобы у Aliexpress было представительство в Украине. Здесь есть большой спрос на товары из Китая и это позволило бы украинцам быстрее получать заказы.

Отмечается, что «Укрпочта» сотрудничает с почтой Китая по доставке товаров из китайских интернет-магазинов в Украину.

Напомним, интернет-магазин Aliexpress входит в состав холдинга Alibaba Group. В ноябре этого года президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с основателем Alibaba, самым богатым бизнесменом Китая Джеком Ма.

Зеленский считает, что Украина может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в том числе для Alibaba. В частности, он предложил Ма открыть офис исследования и разработки (R&D) в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.